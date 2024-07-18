Минай не оставил шансов аматорской команде в товарищеском матче
Подтвердили свое превосходство в классе
Фото: пресслужби ФК "Минай"
"Минай" одержал разгромную победу в предсезонном спарринге над аматорской командой СК "Вильхивци".
В первом тайме дублем отметился Егор Гуничев, во второй половине встречи ещё по голу забили Воробчак и Тищук.
Напомним, "Минай" является одним из претендентов на замену "Днепру-1" в следующем сезоне УПЛ.
Минай - СК Вильхивци - 4:0
Голы: Гуничев, 5, 39, Воробчак, 50, Тищук, 85.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.07.2024 в 09:52
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