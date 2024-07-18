Минай не оставил шансов аматорской команде в товарищеском матче

"Минай" одержал разгромную победу в предсезонном спарринге над аматорской командой СК "Вильхивци".

В первом тайме дублем отметился Егор Гуничев, во второй половине встречи ещё по голу забили Воробчак и Тищук.

Напомним, "Минай" является одним из претендентов на замену "Днепру-1" в следующем сезоне УПЛ.

Минай - СК Вильхивци - 4:0

Голы: Гуничев, 5, 39, Воробчак, 50, Тищук, 85.