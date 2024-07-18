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Минай не оставил шансов аматорской команде в товарищеском матче

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Подтвердили свое превосходство в классе

Минай не оставил шансов аматорской команде в товарищеском матче

Фото: пресслужби ФК "Минай"

Новина українською

"Минай" одержал разгромную победу в предсезонном спарринге над аматорской командой СК "Вильхивци".

В первом тайме дублем отметился Егор Гуничев, во второй половине встречи ещё по голу забили Воробчак и Тищук.

Напомним, "Минай" является одним из претендентов на замену "Днепру-1" в следующем сезоне УПЛ.

Минай - СК Вильхивци - 4:0

Голы: Гуничев, 5, 39, Воробчак, 50, Тищук, 85.

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Товарищеский матч спарринг ФК Минай
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.07.2024 в 09:52
надо же, быстро исправил
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.07.2024 в 09:52
надо же, быстро исправил
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.07.2024 в 09:40
Минай не зупинив (!!!) шансів... (с) ничего, скоро "журналам" в школу!
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oda1979 (Запорожье)
18.07.2024 в 09:27
Минай сила!
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