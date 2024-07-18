Ночью ПВО уничтожила 16 шахедов и две управляемые ракеты
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Генштаб
В ночь на 18 июля 2024 года враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл. и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя - Х-59/Х-69 и одной Х-35. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук. В общем радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях. Большинство целей уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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