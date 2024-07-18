  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью ПВО уничтожила 16 шахедов и две управляемые ракеты
В тренде

Ночью ПВО уничтожила 16 шахедов и две управляемые ракеты

Общие новости

18/19

Ночью ПВО уничтожила 16 шахедов и две управляемые ракеты

Генштаб

Новина українською
В ночь на 18 июля 2024 года враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл. и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя - Х-59/Х-69 и одной Х-35.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

В общем радиотехническими войсками выявлено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Большинство целей уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
По теме
yellow-arrow
Минай не оставил шансов аматорской команде в товарищеском матче
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов за сутки - Генштаб
yellow-arrow
Финиш Коноплянки, вечный Модрич и отставка Маркевича. Главные новости за 17 июля
ПВО война с россией ракетная атака БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости