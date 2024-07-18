Силы обороны отошли из Урожайного в Донецкой области
Удерживать оборону стало невозможно
Генштаб ЗСУ
18 июля стало известно, что украинские военные отошли из поселка Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. "Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону. Противник для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных им же населенных пунктах и поселках ежедневно несет немалые потери. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат - разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", - отметил спикер. Напомним, что ВСУ освободили поселок Урожайное в ходе летнего контрнаступления на юге Донецкой области в 2023 году.
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Источник:Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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