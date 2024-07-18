Зеленский: Все российские аэродромы, с которых взлетают бомбардировщики, надо уничтожить

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров предоставить разрешение использовать их оружие для уничтожения военных объектов на территории России.

Об этом он заявил во время участия в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

"Чем меньше у нас будет ограничений для использования оружия, тем больше Россия будет двигаться в направлении мира. С российских аэродромов взлетают самолеты, которые бомбят наших детей, граждан. Все эти аэродромы необходимо уничтожить. Это будет означать не только уничтожение определенных целей, но и способности России продолжать эту войну.

Это не только уничтожит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить - так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками", - сказал глава государства.