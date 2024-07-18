Зеленский: Все российские аэродромы, с которых взлетают бомбардировщики, надо уничтожить
Призыв президента к партнёрам
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров предоставить разрешение использовать их оружие для уничтожения военных объектов на территории России.
Об этом он заявил во время участия в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.
"Чем меньше у нас будет ограничений для использования оружия, тем больше Россия будет двигаться в направлении мира. С российских аэродромов взлетают самолеты, которые бомбят наших детей, граждан. Все эти аэродромы необходимо уничтожить. Это будет означать не только уничтожение определенных целей, но и способности России продолжать эту войну.
Это не только уничтожит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить - так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками", - сказал глава государства.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что Украина постоянно настаивает на отмене запрета наносить удары американским оружием вглубь территории России.
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