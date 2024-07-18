Морские и воздушные дроны СБУ атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав. ВИДЕО
Атака прошла минувшей ночью
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В ночь на четверг морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.
"Минувшей ночью ночью оккупационные военно-морские силы рф проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения, огневые позиции врага. СБУ отработала по базе вместе с ВМС ВСУ.
"Это еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать", - добавил источник.
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