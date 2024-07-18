Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий коррупционерам откупиться от тюрьмы

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Законопроект, принятый под эгидой требования ЕС, позволит при заключении соглашения со следствием в коррупционных преступлениях уменьшать наказание за коррупцию ниже определенного предела и расширит возможность применения освобождения от наказания с испытанием даже в особо тяжких коррупционных преступлениях. В обоих случаях разоблачение сообщников не будет обязательным условием.

Разоблачение сообщников предлагают заменить полным возмещением ущерба и штрафом до 204 млн грн за особо тяжкое преступление.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"#11340 законопроект о соглашении со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. За основу - 231. Несмотря на риски на которые указали НАБУ, САП, Антикоррупционный комитет.... Коалиция протянула через зал первое чтение", - говорится в сообщении.