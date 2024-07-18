Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий коррупционерам откупиться от тюрьмы
За закон проголосовал 231 депутат
Фото: Верховна Рада України / Автор невідомий
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.
Законопроект, принятый под эгидой требования ЕС, позволит при заключении соглашения со следствием в коррупционных преступлениях уменьшать наказание за коррупцию ниже определенного предела и расширит возможность применения освобождения от наказания с испытанием даже в особо тяжких коррупционных преступлениях. В обоих случаях разоблачение сообщников не будет обязательным условием.
Разоблачение сообщников предлагают заменить полным возмещением ущерба и штрафом до 204 млн грн за особо тяжкое преступление.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"#11340 законопроект о соглашении со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. За основу - 231.
Несмотря на риски на которые указали НАБУ, САП, Антикоррупционный комитет.... Коалиция протянула через зал первое чтение", - говорится в сообщении.
Глава ЦПК Виталий Шабунин заявил: "Отдельный "привет" - спикеру Стефанчуку, который предлагал голосовать за законопроект вообще без обсуждения. Действительно, зачем "холопам" слышать, какие паны откупаться за наш грабеж будут.
За этим голосование следили посольства всех наших Западных союзников. Всех. Жду очередных постиков депутатов о том, как они прямо очень сильно адвокатируют западную помощь для наших Сил Обороны...".
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