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Минус 980 оккупантов. Генштаб назвал обновленные российские потери в войне с Украиной

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ВСУ продолжает работать

Минус 980 оккупантов. Генштаб назвал обновленные российские потери в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки боевых действий Силы обороны уничтожили 980 российских военных, а также 5 танков, 19 ББМ и 55 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 564 620 (+980),

танков - 8 250 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 15 902 (+19) ед,

артиллерийских систем - 15 520 (+55) ед,

РСЗО - 1120 (+0) ед,

средств ПВО - 894 (+1) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 316 (+42) ед,

крылатых ракет - 2 401 (+3) ед,

кораблей/катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20 909 (+76) ед,

специальной техники - 2 593 (+0) ед.

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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