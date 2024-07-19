Минус 980 оккупантов. Генштаб назвал обновленные российские потери в войне с Украиной
ВСУ продолжает работать
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки боевых действий Силы обороны уничтожили 980 российских военных, а также 5 танков, 19 ББМ и 55 артиллерийских систем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:личного состава - около 564 620 (+980), танков - 8 250 (+5) ед, боевых бронированных машин - 15 902 (+19) ед, артиллерийских систем - 15 520 (+55) ед, РСЗО - 1120 (+0) ед, средств ПВО - 894 (+1) ед, самолетов - 361 (+0) ед, вертолетов - 326 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 316 (+42) ед, крылатых ракет - 2 401 (+3) ед, кораблей/катеров - 28 (+0) ед, подводных лодок - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 20 909 (+76) ед, специальной техники - 2 593 (+0) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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