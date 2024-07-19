Кузнецов: Родри станет обладателем Золотого мяча

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов назвал испанского хавбека Родри главным претендентом на получение "Золотого мяча" и прокомментировал выступление "Фурии Рохи" на Евро-2024.

"Испания победила заслуженно, потому что показала не только лучшие результаты, но и лучшую игру. Это была единственная команда на турнире, которая выиграла все семь матчей.

И это была единственная сборная на Евро, которая не имела огромных проблем с соперниками. К тому же испанцы в плей-офф выбили таких сильных оппонентов, как немцы и французы. Впрочем надо признать, что если бы в четвертьфинале судья назначил пенальти в ворота Испании, то чемпионом могла бы стать и Германия. И все равно испанцы зарекомендовали себя лучше всех.

Родри станет обладателем "Золотого мяча". Он уже три или даже четыре сезона надежно действует в "Манчестер Сити". По крайней мере, я не вижу сейчас ему конкурентов в борьбе за этот трофей, - сказал динамовец.