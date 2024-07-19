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Зеленский: Горячая фаза войны может закончиться до конца года

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Должно быть выполнено одно условие

Зеленский: Горячая фаза войны может закончиться до конца года

Zelenskiy Official

Новина українською

Весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

Об этом в интервью ВВС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь.

Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - подчеркнул президент.

Он заявил, что если союзники Украины на Западе останутся сильными, то то, что он назвал «горячей фазой» войны с Россией, может закончиться до конца этого года.

Недавно Центр Разумкова провел опрос о том, стоит ли Украине сесть за стол переговоров с Россией. 44% жителей Украины считают, что пришло время для диалога, тогда как 35% убеждены что переговоров не нужно и 21% украинцев еще не определились.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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