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Сербское СМИ требует отстранить Вацко от спорта за его высказывание о Партизане

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Сербское СМИ требует отстранить Вацко от спорта за его высказывание о Партизане

Скріншот з відео

Новина українською

В медийном пространстве Сербии выразили возмущение после недавнего высказывания украинского телекомментатора Виктора Вацка о белградском "Партизане" перед матчами с киевским "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Футболисты "Динамо" должны выйти на два матча с этими пи**рами и размазать их по газону, закопать под землю. Мне по**й, какой футбол покажет "Динамо“ в матчах с "Партизаном" — футболисты киевского "Динамо" обязаны просто уничтожить этих пи**ров на поле", — сказал Вацко.

Сербские СМИ такой спич назвали "скандалом", "позором", а издание novosti.rs и вообще призвало срочно отстранить Вацка от спорта.

"Украинские СМИ в последние дни много писали о матчах "Динамо" с "Партизаном", особенно отмечая национальную нетерпимость, и больше всего это продемонстрировал журналист Виктор Вацко, весьма открыто продемонстрировавший свою ненависть к "Партизану" и Сербии. Вацко и раньше сеял ненависть. Таким людям не место в спорте", - говорится в сообщении.

Напомним, первый поединок между командами состоится 23 июля в Люблине, ответный матч - 31 июля в Белграде.

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Сербия Партизан (Белград) Виктор Вацко Динамо (Киев) СМИ
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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gulfstream
19.07.2024 в 12:02
Додайте в статті, що партизан зіграв 3 товариські матчі в москві цього місяця, з чого почалося.
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Комментарии 3
gulfstream
19.07.2024 в 12:02
Додайте в статті, що партизан зіграв 3 товариські матчі в москві цього місяця, з чого почалося.
Ответить
1
0
derek (Запорожье-Днепр)
19.07.2024 в 12:01
Молодець! Все правильно сказав Вітя
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1
1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
19.07.2024 в 11:11
Промені підтримки Вацку!
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2
3

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