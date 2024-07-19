Сербское СМИ требует отстранить Вацко от спорта за его высказывание о Партизане
Градус накалился ещё до игры
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В медийном пространстве Сербии выразили возмущение после недавнего высказывания украинского телекомментатора Виктора Вацка о белградском "Партизане" перед матчами с киевским "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Футболисты "Динамо" должны выйти на два матча с этими пи**рами и размазать их по газону, закопать под землю. Мне по**й, какой футбол покажет "Динамо“ в матчах с "Партизаном" — футболисты киевского "Динамо" обязаны просто уничтожить этих пи**ров на поле", — сказал Вацко.
Сербские СМИ такой спич назвали "скандалом", "позором", а издание novosti.rs и вообще призвало срочно отстранить Вацка от спорта.
"Украинские СМИ в последние дни много писали о матчах "Динамо" с "Партизаном", особенно отмечая национальную нетерпимость, и больше всего это продемонстрировал журналист Виктор Вацко, весьма открыто продемонстрировавший свою ненависть к "Партизану" и Сербии. Вацко и раньше сеял ненависть. Таким людям не место в спорте", - говорится в сообщении.
Напомним, первый поединок между командами состоится 23 июля в Люблине, ответный матч - 31 июля в Белграде.
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