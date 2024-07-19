Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной

После саммита Европейского политического сообщества в Британии канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией.

Об этом сообщает издание DW.

Также возражения Шольца касались и просьбы Зеленского снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", - подчеркнул Шольц.

На саммите Европейского политического сообщества 18 июля призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России.

Он также вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и призвал помочь так же и Украине.

Напомним, что Владимир Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России. Также Зеленский вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана.