Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
"Не может быть и речи" (с)
Bundeskanzler Olaf Schol
После саммита Европейского политического сообщества в Британии канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Об этом сообщает издание DW. Также возражения Шольца касались и просьбы Зеленского снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ. "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", - подчеркнул Шольц. На саммите Европейского политического сообщества 18 июля призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России. Он также вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и призвал помочь так же и Украине. Напомним, что Владимир Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России. Также Зеленский вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана.
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