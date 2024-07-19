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Иващенко - после трех поражений Оболони в спаррингах: Сейчас результат - не главное

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Иващенко - после трех поражений Оболони в спаррингах: Сейчас результат - не главное

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о предсезонной подготовке своей команды.

"Оболонь" уступила во всех трех сыгранных спаррингах. Но ничего страшного, пока результат - не главное. Важно достигать цели в официальных поединках. Тем более, что подопечным приходится играть под тяжестью больших нагрузок. Понимаю, что в таком же положении и наши визави, возможно, сказывается, что мы несколько позже начали подготовительный процесс. Надеюсь, что с каждым спаррингом будем добавлять, ведь апробацию проходят тактические схемы, также просматриваем игроков на разных позициях. Еще есть время для экспериментов.

Сейчас в моем распоряжении 21 полевой игрок и три вратаря. На несколько дней из-за повреждения выпал из тренировочного процесса Александр Чернов. Уже подписали квартет новичков: Дениса Теслюка из "Руха", Константина Бичека - из "Металлиста 1925", Василия Курка - из "Вереса", Вадима Витенчука ("Минай"). Работа на трансферном рынке продолжается и планируем усилиться еще 1-2 исполнителями. Не исключено, что это будут арендованные игроки из более именитых клубов", - рассказал Иващенко.

Сегодня, 19 июля, "Оболонь" проведет спарринг против "Чайки" из Второй лиги.
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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