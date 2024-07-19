ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области
Доклад от воинов
росзмі
На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже горит в степях украинского Донбасса", - сообщает Telegram-канал ОСУВ "Хортица“.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ удалось сбить уже 362 российских самолета.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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