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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

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Доклад от воинов

ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

росзмі

Новина українською

На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже горит в степях украинского Донбасса", - сообщает Telegram-канал ОСУВ "Хортица“.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ удалось сбить уже 362 российских самолета.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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