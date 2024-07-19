  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Заявления Трампа об окончании войны за 24 часа будут означать сдачу наших территорий
В тренде

Зеленский: Заявления Трампа об окончании войны за 24 часа будут означать сдачу наших территорий

Общие новости
Обновлено

По словам президента, он понимает, что это означает

Зеленский: Заявления Трампа об окончании войны за 24 часа будут означать сдачу наших территорий

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за "24 часа". По его мнению, платить за это пришлось бы Украине.

Читайте такжеЗеленский: Не боюсь, что Трамп станет президентом - будем работать

Об этом он заявил в интервью BBC.

"Все будут счастливы, если одно лицо в мире, неважно - Дональд Трамп или кто-то другой, пусть Дональд Трамп, смогло бы остановить войну за 24 часа. Но вопрос в том, какой ценой и кто ее будет платить", - отметил Зеленский.

По его убеждению, расплачиваться за это пришлось бы Украине.

"Я не имею в виду, что его(Трампа, - ред.) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - подчеркнул он.

По словам президента, он понимает, что это означает - остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.

"Это будет означать просто остановиться - и отдать (территории - ред.), и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем, и нет никого в мире, кто может подтолкнуть нас к этому", - резюмировал Зеленский.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.

Во время речи на съезде республиканцев Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.

По теме
yellow-arrow
24 команды принимают участие в ветеранском чемпионате Украины 60+
yellow-arrow
Баскетбол, футбол, и не только. MEGOGO также будет транслировать Олимпиаду
yellow-arrow
Великобритания удвоит поддержку Украины, - премьер-министр Стармер
Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВиктАн
19.07.2024 в 17:10
Складне питання, з одного боку війна завжди закінчується перемовинами, завжди. З іншого дуже багато жертв, страшного лиха, до того ж історія відношення до Українців з боку росіян жахлива. В нас немає лідера , який би міг їх провести ці переговори достойно. Скоріш за все, прийде Трамп і закінчить війну ( якщо закінчить) за рахунок ко Зе ( скоріш за все), можливостей в нього вдосталь, а чи буде це вигідно Україні, сумніваюсь.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
ВиктАн
19.07.2024 в 17:10
Складне питання, з одного боку війна завжди закінчується перемовинами, завжди. З іншого дуже багато жертв, страшного лиха, до того ж історія відношення до Українців з боку росіян жахлива. В нас немає лідера , який би міг їх провести ці переговори достойно. Скоріш за все, прийде Трамп і закінчить війну ( якщо закінчить) за рахунок ко Зе ( скоріш за все), можливостей в нього вдосталь, а чи буде це вигідно Україні, сумніваюсь.
Ответить
0
0
doschukrovno (Ровно)
19.07.2024 в 17:32
Не потрібно недооцінювати Зе .
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
19.07.2024 в 17:36
Що? Цього зрадника варто підвісити десь на арці "дружби народів". Недооціненний зе. Клован, підор.
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости