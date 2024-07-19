Зеленский: Заявления Трампа об окончании войны за 24 часа будут означать сдачу наших территорий
По словам президента, он понимает, что это означает
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за "24 часа". По его мнению, платить за это пришлось бы Украине.
Об этом он заявил в интервью BBC.
"Все будут счастливы, если одно лицо в мире, неважно - Дональд Трамп или кто-то другой, пусть Дональд Трамп, смогло бы остановить войну за 24 часа. Но вопрос в том, какой ценой и кто ее будет платить", - отметил Зеленский.
По его убеждению, расплачиваться за это пришлось бы Украине.
"Я не имею в виду, что его(Трампа, - ред.) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - подчеркнул он.
По словам президента, он понимает, что это означает - остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.
"Это будет означать просто остановиться - и отдать (территории - ред.), и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем, и нет никого в мире, кто может подтолкнуть нас к этому", - резюмировал Зеленский.
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины за 1 день.
Во время речи на съезде республиканцев Трамп пообещал закончить войну между Россией и Украиной. По его мнению, он может остановить любую войну телефонным звонком.
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