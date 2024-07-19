Баскетбол, футбол, и не только. MEGOGO также будет транслировать Олимпиаду

Стриминговій сервис MEGOGO объявил о том, что будет транслировать Олимпийские игры -2024.

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Дополнительно к Eurosport 1 и Eurosport 2, где основное внимание уделяется премиальным видам спорта, таким как легкая атлетика, плавание, гимнастика, велоспорт на Eurosport 1, и видам спорта нового поколения на Eurosport 2, дополнительные брендированные каналы Eurosport 3 - Eurosport 9 будут обеспечивать трансляции ракетковых видов спорта и гольфа, артистических видов спорта, футбола, баскетбола, бойцовских видов спорта, гандбола и волейбола. Эти семь специализированных спортивных каналов, ориентированных на прямые трансляции, обеспечат более 800 часов прямого эфира, а также будут предлагать отложенные и повторные трансляции.

Лучшее из Олимпийских игр в Париже 2024 можно будет увидеть на специальном канале 4K, где будут транслироваться церемонии открытия и закрытия, легкая атлетика, волейбол, плавание, велоспорт, дзюдо, спортивная гимнастика и многое другое в формате ультравысокой четкости.

Олимпиада будет доступна в разделе "Спорт" в специальном одноименном подразделе на MEGOGO, который откроется в неделю Олимпиады, а также в виде поп-ап каналов Discovery+ в разделе "Телевидение" и в специальном разделе Discovery+.

Париж 2024 онлайн-трансляция на украинском языке

Все события мужского футбольного турнира и мужского олимпийского баскетбольного турнира, часть женского олимпийского футбольного и баскетбольного турниров, а также соревнования по теннису, боксу, борьбе и некоторым другим видам спорта, включая финальные стадии, будут доступны с прямыми комментариями на украинском языке.

В частности, события, которые в рамках партнерства с Warner Bros. Discovery будут транслироваться на украинском языке, будут доступны отдельными трансляциями в разделе "Спорт".

Среди первых событий - уже известный список трансляций и распределение комментаторов на мужской баскетбольный турнир на первые два тура:

Суббота, 27 июля

12:00 Австралия - Испания - Александр Прошута

14:30 Германия - Япония - Александр Прошута

18:15 Франция - Бразилия - Александр Прошута

22:00 Греция - Канада - Артем Панченко

Воскресенье, 28 июля

12:00 Южный Судан - Пуэрто-Рико - Александр Прошута

18:15 Сербия - США - Александр Прошута и Артем Панченко

Вторник, 30 июля

12:00 Испания - Греция - Панченко

14:30 Канада - Австралия - Артем Панченко

18:15 Япония - Франция - Александр Прошута

22:00 Бразилия - Германия - Александр Прошута

Среда, 31 июля

18:15 Пуэрто-Рико - Сербия - Александр Прошута

22:00 США - Южный Судан - Александр Прошута