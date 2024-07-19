24 команды принимают участие в ветеранском чемпионате Украины 60+

Июль-август обещает быть горячим на футбольные баталии в ветеранском футболе Украины. В бой вступают старейшие ветераны, которые несмотря на почтенный по спортивным меркам возраст и сложную ситуацию в стране сохранили любовь к футболу и желание бороться за победу.

Для участия в чемпионате среди ветеранов 60 и более лет, посвященный памяти знаменитого игрока киевского "Динамо" 60-70-х годов прошлого столетия Вадима Соснихина, заявилось 24 команды из 15 регионов Украины. Сейчас это самый массовый футбольный турнир страны, если не учитывать детско-юношеские соревнования.

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Согласно формату, все участники разбиты на шесть групп по географическому принципу, победители групп выходят в финальный турнир, проведение которого запланировано на середину августа в Киеве.

Чемпионат Украины 60+. Участники группового турнира

Группа Центр: "Барышевка" (Киевская обл.), „Васильков“ (Киевская обл.), „Сыраи“ (Черниговская область), Ветеран-Черкасчина. Матчи состоятся 27 июля в с.Большая Александровка, Киевская обл.

Группа Восток: "Пирятин-Полтавщина", „Ветеран“ (Яготин, Киевская обл), „Валки“ (Харьковская обл.), Сборная Харьковщины. Матчи состоятся 27 июля в Пирятине, Полтавская обл.

Группа Запад-1: "Буковина-Фазенда" (Черновцы), „Сельмаш“ (Коломыя), ФК „Евроинтерьер“ (Тернополь), Сборная Лиги ветеранов Львовщины. Матчи состоятся 21 июля в Тернополе.

Группа Запад-2: "Верес" (Ровно), "Звягиль" (Звягиль), "Агробизнес" (Волочиск), "Гудбай" (Луцк). Матчи состоятся 20 июля в Ровно.

Группа Запад-3: "Берегвидейк" (Берегово), „Иршава-ветеран“ (Иршава), „Карпаты им.В.Турянчика“ (Мукачево), „Карпаты“ (Воловец). Матчи состоятся 21 июля в Мукачево.

Группа Юг: "Соборка" (Одесса), „Ришелье“ (Одесса), „Паруса“ (Овидиополь), „Отрада“ (Одесса). Матчи состоятся 27 июля в Одессе.

Участие в турнире является бесплатным, зато организаторы берут на себя все расходы - проживание и питание команд-участниц, аренду стадионов, судейство и прочее.

Отметим, что в 2024 году уже состоялся чемпионат Украины среди ветеранов 55+ (его победителем стал луцкий "Абориген"), а на вторую половину года запланированы чемпионаты ветеранов 35+ и 45+ лет. Поэтому футболисты всех возрастных категорий могут почувствовать вкус большого футбола и принять участие в турнире высокого всеукраинского уровня.