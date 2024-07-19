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Суд продлил Коломойскому арест до 2 сентября

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Экс-владелец Днепра проходит по нескольким тяжелым статьям

Суд продлил Коломойскому арест до 2 сентября

Ґрати

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для бизнесмена и экс-владельцу ФК "Днепр" Игоря Коломойского до 2 сентября 2024 года в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиарда гривен.

Читайте такжеКоломойскому выдвинуто подозрение в организации заказного убийства

Об этом заявила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Укринформ.

По ее словам, размер залога по сравнению с предыдущим постановлением не изменился.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора 18 июля Шевченковский райсуд г. Киева продлил до 2 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в 1,9 млрд грн известному бизнесмену, которого подозревают в завладении почти 6 млрд грн крупнейшего украинского частного банка", — сказала Максимец.

Напомним, что СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора в сентябре 2023 года вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ считает, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банков.

Еще два подозрения Коломойскому вручили 7 и 15 сентября — в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен и незаконном завладении 5,8 млрд гривен.

8 мая правоохранители сообщили Коломойскому о новом подозрении — в организации заказного убийства. По данным следствия, он "по мотивам личной мести" заказал убийство директора одной из юридических компаний — за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для этого он привлек членов "банды". Жертве были нанесены удары и ножевые ранения в жизненно важные органы, однако преступление не было доведено до конца, сообщили прокуроры.

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