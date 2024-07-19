Россия ударила по детской площадке в Николаеве: погибли три человека, среди них ребенок
Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева
фото из соцсетей
Россияне нанесли удар авиаракетой по жилому району Николаева, в результате чего погибли три человека.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
В 16:42 Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза применения авиационных средств поражения на юго-восточном направлении. Через полчаса они сообщили о ракете на Николаевщине и добавили "Николаев срочно в укрытие".
Сенкевич в 17:17 написал, что в Николаеве слышен взрыв, а затем сообщил о прилете по жилому району. Ким сообщил, что выехали скорые.
Позже мэр Николаева написал, что было попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок.
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