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Во Львове совершено покушение на Фарион – экс-депутатка в критическом состоянии из-за ранения

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Во Львове совершено покушение на Фарион – экс-депутатка в критическом состоянии из-за ранения

zaxid.net

Новина українською

В пятницу, 19 июля, во Львове на улице Масарика произошла стрельба. В результате инцидента пострадала известный языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Фарион находится в тяжелом состоянии.

"Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - написал он на своей странице в Facebook.

Как стало известно изданию ZАXІD.NЕT из собственных источников, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной. Предварительно, стрелок – парень 20-25 лет. Когда Фарион вышла из здания, он подбежал и выстрелил ей в голову. Сейчас, как сообщает полиция Львовской области, проводится операция для задержания нападавшего.

Читайте такжеЛьвовская политехника удалила информацию об увольнении Ирины Фарион
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Ирина Фарион
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Источник:
zaxid.net
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 20:41
Может это ее внучок за то что не прописала его в своей двушке?
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 20:41
Может это ее внучок за то что не прописала его в своей двушке?
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 20:40
Фарион смогли застрелить а трампа нет. Почему??
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0
0

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