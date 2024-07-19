Во Львове совершено покушение на Фарион – экс-депутатка в критическом состоянии из-за ранения
Первые подробности
zaxid.net
В пятницу, 19 июля, во Львове на улице Масарика произошла стрельба. В результате инцидента пострадала известный языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Фарион находится в тяжелом состоянии.
"Стрелка видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - написал он на своей странице в Facebook.
Как стало известно изданию ZАXІD.NЕT из собственных источников, Ирина Фарион находится в больнице на ул. Топольной. Предварительно, стрелок – парень 20-25 лет. Когда Фарион вышла из здания, он подбежал и выстрелил ей в голову. Сейчас, как сообщает полиция Львовской области, проводится операция для задержания нападавшего.
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