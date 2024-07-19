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Ирина Фарион умерла в больнице

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Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось

Ирина Фарион умерла в больнице

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший народный депутат Ирина Фарион умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.

После покушения языковед находилась в критическом состоянии, у нее была глубокая мозговая кома, она находилась на искусственной вентиляции легких. Фарион после экстренной операции перевели в реанимацию.

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Ранее мы сообщали, что вечером 19 июля неизвестный стрелял в Ирину Фарион возле ее дома во Львове, он попал в голову. Сейчас продолжается специальная полицейская операция для задержания стрелка.

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Источник:
t.me/kozytskyy_maksym_official
Опубликовал: Влад Петрушевский
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