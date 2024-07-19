Ирина Фарион умерла в больнице
Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший народный депутат Ирина Фарион умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.
После покушения языковед находилась в критическом состоянии, у нее была глубокая мозговая кома, она находилась на искусственной вентиляции легких. Фарион после экстренной операции перевели в реанимацию.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее мы сообщали, что вечером 19 июля неизвестный стрелял в Ирину Фарион возле ее дома во Львове, он попал в голову. Сейчас продолжается специальная полицейская операция для задержания стрелка.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:t.me/kozytskyy_maksym_official
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты представили преемника Маркевича
- Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай
- Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
- Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Зинченко подписал контракт с новым агентством
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн