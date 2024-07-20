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Почти тысячу убитых россиян в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Среди техники основной акцент – на автомобилях

Почти тысячу убитых россиян в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины были ликвидированы за день 990 россиян. Кроме этого, уничтожили 154 единицы вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 565 610 (+990) человек/persons,
  • танков ‒ 8257 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15917 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 15542 (+22) ед,
  • РСЗО – 1121 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 895 (+1) ед,
  • самолетов – 362 (+1) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12350 (+34),
  • крылатых ракет ‒ 2401 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59) ед,
  • специальной техники – 2607 (+14).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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