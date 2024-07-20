Почти тысячу убитых россиян в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Среди техники основной акцент – на автомобилях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны Украины были ликвидированы за день 990 россиян. Кроме этого, уничтожили 154 единицы вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 565 610 (+990) человек/persons,
- танков ‒ 8257 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15917 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 15542 (+22) ед,
- РСЗО – 1121 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 895 (+1) ед,
- самолетов – 362 (+1) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12350 (+34),
- крылатых ракет ‒ 2401 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20968 (+59) ед,
- специальной техники – 2607 (+14).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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