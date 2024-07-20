Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов

Ночью с 19 на 20 июля россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали разные типы оружия.

Оккупанты обстреляли территории государства тремя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" (Воронежская обл. – РФ), одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (Курская обл. – РФ) и применили один БПЛА неустановленного типа.