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Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов

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Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов

LB.ua

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Ночью с 19 на 20 июля россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали разные типы оружия.

Оккупанты обстреляли территории государства тремя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" (Воронежская обл. – РФ), одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (Курская обл. – РФ) и применили один БПЛА неустановленного типа.

“Атаковано Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:

  • - 12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136";
  • - 1 БпЛА неустановленного типа”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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