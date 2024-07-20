Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов
Сразу четыре вида оружия
LB.ua
Ночью с 19 на 20 июля россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали разные типы оружия.
Оккупанты обстреляли территории государства тремя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" (Воронежская обл. – РФ), одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (Курская обл. – РФ) и применили один БПЛА неустановленного типа.
“Атаковано Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину.
В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:
- - 12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136";
- - 1 БпЛА неустановленного типа”, – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.
Популярное сейчас
- Минай может заменить Днепр-1, Мората в Милане, новый тренер Карпат. Главные новости за 19 июля
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ
- Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Издание ESPN подготовило антисборную Евро