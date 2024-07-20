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Евгений Коноплянка завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Днепра? Квиз от UA-Футбол

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Евгений Коноплянка завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Днепра? Квиз от UA-Футбол

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Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе бывший игрок "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка объявил о завершении карьеры.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой украинца, пройдя наш квиз.

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Евгений Коноплянка квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
20.07.2024 в 10:29
великий фахівець поручись коломойскому с циганюком
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
20.07.2024 в 10:29
великий фахівець поручись коломойскому с циганюком
Ответить
0
0

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