Евгений Коноплянка завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Днепра? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры вингера в комментариях
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На этой неделе бывший игрок "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка объявил о завершении карьеры.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой украинца, пройдя наш квиз.
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
20.07.2024 в 10:29
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