Евгений Коноплянка завершил карьеру: что вы знаете об экс-игроке Днепра? Квиз от UA-Футбол

На этой неделе бывший игрок "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка объявил о завершении карьеры.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой украинца, пройдя наш квиз.