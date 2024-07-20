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"Мы договорились о следующих шагах": Зеленский поговорил с Трампом по телефону

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Поздравил с выдвижением на выборы США от республиканцев

"Мы договорились о следующих шагах": Зеленский поговорил с Трампом по телефону

CNN

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с кандидатом в президенты США от республиканской партии Дональдом Трампом.

“Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от республиканцев и осудить шокирующее покушение на убийство в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем.

Я отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации.

Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села.

Мы договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным”, – написал Зеленский в своих соцсетях.

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Трамп подтвердил, что этот разговор состоялся и поблагодарил Зеленского.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября этого года.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Источник:
Зеленський в X
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
20.07.2024 в 10:36
Трамп ещё не стал президентом, а этот уже начал вылизывать...
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
20.07.2024 в 10:36
Трамп ещё не стал президентом, а этот уже начал вылизывать...
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1
0
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Вarcelinius
20.07.2024 в 10:55
Потому шо он достойный сын своего народа...
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MaximSK (Киев)
20.07.2024 в 12:03
Потому что есть большой шанс что он станет следующим президентом США, а нам нужна помощь от них. Просто это некрасиво по отношению к Байдену, который очень нам помогал
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