"Мы договорились о следующих шагах": Зеленский поговорил с Трампом по телефону
Поздравил с выдвижением на выборы США от республиканцев
CNN
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с кандидатом в президенты США от республиканской партии Дональдом Трампом.
“Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от республиканцев и осудить шокирующее покушение на убийство в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем.
Я отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации.
Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села.
Мы договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным”, – написал Зеленский в своих соцсетях.
Трамп подтвердил, что этот разговор состоялся и поблагодарил Зеленского.
Выборы президента в США пройдут 5 ноября этого года.
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