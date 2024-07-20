"Мы договорились о следующих шагах": Зеленский поговорил с Трампом по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с кандидатом в президенты США от республиканской партии Дональдом Трампом.

“Я говорил с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с выдвижением от республиканцев и осудить шокирующее покушение на убийство в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем.

Я отметил жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации.

Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села.

Мы договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие шаги могут сделать мир справедливым и действительно длительным”, – написал Зеленский в своих соцсетях.