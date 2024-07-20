  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер после первого тайма уступает Ипсвичу. На вторую часть игры команда вышла в другом составе
В тренде

Шахтер после первого тайма уступает Ипсвичу. На вторую часть игры команда вышла в другом составе

Общие новости

Изменится ли счет?

Шахтер после первого тайма уступает Ипсвичу. На вторую часть игры команда вышла в другом составе

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" проводит товарищеский матч с английским "Ипсвичем". После первого тайма "горняки" уступают в счете - 0:1. На 29-й минуте отличился Сэм Морси.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на второй тайм сменил состав.

"Шахтер": Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон, Эгиналду

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка.

По теме
yellow-arrow
КМ. Оболонь - Чайка 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер проиграл в спарринге новичку АПЛ
yellow-arrow
"Мы договорились о следующих шагах": Зеленский поговорил с Трампом по телефону
Шахтер (Донецк) Ипсвич Таун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
20.07.2024 в 16:58
Где Ефим Конопля.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
20.07.2024 в 16:58
Где Ефим Конопля.
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
20.07.2024 в 16:55
Шахтёр пока выглядит неубедительно.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости