Шахтер после первого тайма уступает Ипсвичу. На вторую часть игры команда вышла в другом составе
Изменится ли счет?
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" проводит товарищеский матч с английским "Ипсвичем". После первого тайма "горняки" уступают в счете - 0:1. На 29-й минуте отличился Сэм Морси.
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич на второй тайм сменил состав.
"Шахтер": Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон, Эгиналду
UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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tolina-ystas (Краматорск)
20.07.2024 в 16:58
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