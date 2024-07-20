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Шахтер проиграл в спарринге новичку АПЛ

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Горняки остались без голов

Шахтер проиграл в спарринге новичку АПЛ

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Сегодня "горняки" спарринговались с участником АПЛ "Ипсвичем". По результатам прошлого сезона английский клуб поднялся из Чемпионшипа в "элиту".

Тренер «"Шахтера" Марино Пушич сыграл двумя разными составами в каждом из таймов. Единственный гол был забит на 29-й минуте Сэмом Морси.

Контрольный матч

20.07.2024. Филлах (Австрия). Стадион «Sportzentrum Landskron»

"Шахтер" - "Ипсвич" 0:1

"Шахтер" в 1 тайме: Резник, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

"Шахтер" во 2 тайме: Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон, Эгиналду.

Гол: Морси 29

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.07.2024 в 17:16
что они будут делать в ЕК--это ШД только для дворового УПЛ
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1
5
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Комментарии 5
alex.belogubko (одесса)
20.07.2024 в 17:16
что они будут делать в ЕК--это ШД только для дворового УПЛ
Ответить
1
5
tekutiev (донецк,Украина)
20.07.2024 в 17:17
твой .....черноморец лучше?......тупая
Ответить
3
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
20.07.2024 в 17:11
Жизнь хороша когда епут шахтёр не спеша
Ответить
0
4
tekutiev (донецк,Украина)
20.07.2024 в 17:16
смотри как бы тебя не вы.....ли во асе дыры.петух вонючий
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4
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
20.07.2024 в 17:25
недокоманда фсбшной мрази ахметова должна играть в чемпионате расии. И точка! А будешь писдеть - получишь по почкам!!!
 
0
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