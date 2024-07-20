Шахтер проиграл в спарринге новичку АПЛ

Донецкий "Шахтер" провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Сегодня "горняки" спарринговались с участником АПЛ "Ипсвичем". По результатам прошлого сезона английский клуб поднялся из Чемпионшипа в "элиту".

Тренер «"Шахтера" Марино Пушич сыграл двумя разными составами в каждом из таймов. Единственный гол был забит на 29-й минуте Сэмом Морси.

Контрольный матч

20.07.2024. Филлах (Австрия). Стадион «Sportzentrum Landskron»

"Шахтер" - "Ипсвич" 0:1

"Шахтер" в 1 тайме: Резник, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

"Шахтер" во 2 тайме: Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон, Эгиналду.

Гол: Морси 29