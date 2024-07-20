КМ. Оболонь - Чайка 3:0. Видео голов и обзор матча
Разница в классе
Фото: Оболонь
"Оболонь" одержала первую победу на нынешних летних тренировочных сборах. "Пивовары" обыграли представителя Второй лиги "Чайку".
В первом тайме голов не было, а вот после перерыва команда УПЛ показала мастер-класс. 3 гола за 11 минут - и соперник повержен.
Контрольный матч
19 июля. Буча. УТБ ФК «Оболонь»
"Оболонь" - "Чайка“ 3:0
Голы: Грисьо 50, Лях 57, Вишневский 61
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