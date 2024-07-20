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КМ. Оболонь - Чайка 3:0. Видео голов и обзор матча

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КМ. Оболонь - Чайка 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Оболонь

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"Оболонь" одержала первую победу на нынешних летних тренировочных сборах. "Пивовары" обыграли представителя Второй лиги "Чайку".

В первом тайме голов не было, а вот после перерыва команда УПЛ показала мастер-класс. 3 гола за 11 минут - и соперник повержен.

Контрольный матч

19 июля. Буча. УТБ ФК «Оболонь»

"Оболонь" - "Чайка“ 3:0

Голы: Грисьо 50, Лях 57, Вишневский 61

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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