Черноморец просматривал Романчука и Хому. Оба покинули расположение клуба
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Фото: sport.if.ua
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра в комментарии для Sport.ua подтвердил, что команду покинули 2 игрока, которые находились на просмотре. Речь о защитнике Эрнесте Романчуке и нападающем Андрее Хому.
"Они были на просмотре, а их пребывание предусматривало ограниченный срок", - сказал Мисюра.
Хома вернулся в "Прикарпатье", а Романчук пока без клуба. Последней его командой был венгерский "Дебрецен-2".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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tekutiev (донецк,Украина)
20.07.2024 в 17:40
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