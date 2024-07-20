Черноморец просматривал Романчука и Хому. Оба покинули расположение клуба

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра в комментарии для Sport.ua подтвердил, что команду покинули 2 игрока, которые находились на просмотре. Речь о защитнике Эрнесте Романчуке и нападающем Андрее Хому.

"Они были на просмотре, а их пребывание предусматривало ограниченный срок", - сказал Мисюра.

Хома вернулся в "Прикарпатье", а Романчук пока без клуба. Последней его командой был венгерский "Дебрецен-2".