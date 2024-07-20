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Черноморец просматривал Романчука и Хому. Оба покинули расположение клуба

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Черноморец просматривал Романчука и Хому. Оба покинули расположение клуба

Фото: sport.if.ua

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра в комментарии для Sport.ua подтвердил, что команду покинули 2 игрока, которые находились на просмотре. Речь о защитнике Эрнесте Романчуке и нападающем Андрее Хому.

"Они были на просмотре, а их пребывание предусматривало ограниченный срок", - сказал Мисюра.

Хома вернулся в "Прикарпатье", а Романчук пока без клуба. Последней его командой был венгерский "Дебрецен-2".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
20.07.2024 в 17:40
..... белогурко почему твоему занюханному черноморцу никто не подоходит?впереди у вас матчи еврокубков(во сне)
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3
3
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
20.07.2024 в 17:40
..... белогурко почему твоему занюханному черноморцу никто не подоходит?впереди у вас матчи еврокубков(во сне)
Ответить
3
3

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