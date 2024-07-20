Прокопенко: Еще довольно ощутимо колено беспокоит, побаливает, проявляются различные симптомы, но все должно быть хорошо
Игрок Оболони восстанавливается после ужасной травмы
Фото: Оболонь
Полузащитник "Оболони" Егор Прокопенко прокомментировал процесс своего восстановления после травмы крестообразной связки колена.
- Дела уже идут лучше, понемногу приступаю к реабилитации, первый месяц выполнял спокойные движения, в следующем уже начал активно заниматься, а теперь работаю с реабилитологом каждый день.
- Ты постоянно посещаешь контрольные матчи команды. Соскучился по футболу?
- Да, этих эмоций не хватает в жизни, поэтому приезжаю зарядиться мотивацией, чтобы быстрее шло восстановление.
- У тебя появилось больше свободного времени из-за травмы?
- Наоборот, трачу большую часть времени на реабилитационные упражнения и восстановление после них. Еще довольно ощутимо колено беспокоит, побаливает, проходят различные симптомы, но все должно быть хорошо.
- "Оболонь" одержала первую победу на летних сборах. Что можешь сказать о матче?
- Интересный поединок, уже просматриваются связки игроков, наигрываются тактические схемы, и команда физически выглядит лучше, хотя это и на фоне соперника из низшей лиги. Главное подойти к чемпионату в оптимальной психологической и физической форме, а также воплотить все наработки на футбольном поле уже в официальном сезоне.
- Какие сроки называют врачи для твоего полного восстановления?
- Конкретных сроков нет, средняя продолжительность реабилитации после такой травмы 6 месяцев, бывает, что можно восстановиться быстрее. Сейчас клуб заключил соглашение с новым реабилитационным центром, очень хорошие специалисты, надеюсь, что они помогут качественно восстановиться. Со своей стороны тоже буду делать все, чтобы вернуться на поле как можно быстрее.
- Как часто общаешься с партнерами по команде во время лечения?
- Ребята зовут меня куда-то пойти вместе, также приехать сюда на базу. Поддерживаем связь, конечно, но сейчас все внимание игроков приковано к тренировочному сбору, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату.
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