КМ. Шахтер - Ипсвич 0:1. Видео гола и обзор матча
Есть над чем работать
Фото: Шахтар
Чемпион Украины "Шахтер" сыграл на тренировочных сборах контрольный матч с новичком АПЛ "Ипсвичем". Тренер "горняков" Марино Пушич сыграл двумя разными составами в каждом из таймов. Единственный гол был забит соперником на 29-й минуте.
Это был последний спарринг "Шахтера" на сборах в Австрии. Напомним, команда победила "Сараево" (4:1), "Бешикташ" (1:0) и "Ризеспор" (5:0), проиграла клубу "Бачка-Топола" (0:1), и сыграла вничью с "Хайдуком" (1:1).
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Контрольный матч
20.07.2024. Филлах (Австрия). Стадион "Sportzentrum Landskron"
"Шахтер" - "Ипсвич" 0:1
Гол: Морси 29
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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