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Черноморец провел спарринг с Мариуполем

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Победил представитель УПЛ

Черноморец провел спарринг с Мариуполем

Фото: Чорноморець

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Одесский "Черноморец" продолжает готовиться к началу нового сезона УПЛ. В очередном контрольном матче команда сыграла с участником Первой лиги "Мариуполем".

Игра проходила в жару +35 градусов. Несмотря на это команды показали хороший темп. Одесситы имеют 2 забитых мяча в каждом из таймов, а гости смогли только на гол с пенальти.

Контрольный матч

19.07.2024. Одесса. Стадион УТБ "Черноморец" в Совиньоне.

"Черноморец" - ФСК "Мариуполь" 2:1

"Черноморец": 1 Рудько, 5 «просмотр», 6 «просмотр», 3 Ермаков, 2 Бутко, 27 Васильев, 8 Шпорн, 10 Присяжнюк, 7 «просмотр», 77 Штогрин (капитан), 9 «просмотр»; на 60 минуте на замену вышли: 71 Вечный, 33 Пшеничнюк и 9 игроков на просмотре.

ФСК "Мариуполь": 23 Караващенко, 5 Терехов, 38 Шушко, 29 Фатеев, 20 Харжевский, 99 Задоя, 8 Мельниченко, Байдал, 98 И. Зубков, 88 Савин, Петренко. Запасные: Кравцов, Жовтенко, Малаки, Пуди, Мочевинский, М. Зубков, Булгаков, Пентелейчук, Мнишенко.

Голы: Штогрин (30), Присяжнюк (48) - Мнишенко (87-пенальти).

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Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
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