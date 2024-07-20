Рух на выезде победил австрийский Хартберг в товарищеском матче

Первый тайм прошел практически при равной игре. После перерыва соперник начал действовать более активно, но дело не доходило до острых моментов.

Время от времени команды обменивались опасными ударами, но лишь украинский коллектив достиг реализации. Таллес имел два прекрасных момента, чтобы отличиться, но ему не удалось записать свое имя в перечень авторов голов.

Подопечные Пономарева прервали неудачную серию в контрольных поединках, включающую 5 поражений подряд. Оппоненты уже участвовали в спарринге в феврале в словенском Брежице и тогда австрийский клуб ушел от поражения на 90-й минуте (1:1). В предыдущем сезоне команда из Штирии финишировала пятой в первенстве страны.

Товарищеский поединок. Хартберг, Австрия. Штадион “Хартберґ”

Рух – Хартберг 2:0

Голы: Лях, 24, Притула, 52

“Рух”: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Рунич, Квасниця (Клайвер, 60), Карабин