Рух на выезде победил австрийский Хартберг в товарищеском матче
Львовяне провели очередной спарринг
Фото: ФК Рух
Первый тайм прошел практически при равной игре. После перерыва соперник начал действовать более активно, но дело не доходило до острых моментов.
Время от времени команды обменивались опасными ударами, но лишь украинский коллектив достиг реализации. Таллес имел два прекрасных момента, чтобы отличиться, но ему не удалось записать свое имя в перечень авторов голов.
Подопечные Пономарева прервали неудачную серию в контрольных поединках, включающую 5 поражений подряд. Оппоненты уже участвовали в спарринге в феврале в словенском Брежице и тогда австрийский клуб ушел от поражения на 90-й минуте (1:1). В предыдущем сезоне команда из Штирии финишировала пятой в первенстве страны.
“Рух”: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Рунич, Квасниця (Клайвер, 60), Карабин
Популярное сейчас
- "Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат
- Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов
- "Есть только один Месси". Куман - о Ямале
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Экс-первая ракетка мира объявила о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем