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Оболонь победила ЛНЗ в контрольном матче

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Команды УПЛ проверяют свои силы

Оболонь победила ЛНЗ в контрольном матче

Фото: Оболонь

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Продолжается подготовка команд УПЛ к новому сезону. В контрольном матче встретились участники чемпионата, "Оболонь" и "ЛНЗ".

В этой игре сильнее оказались "пивовары". 2 гола, по одному в каждом из таймов, обеспечили им победу. Отмечались Слободян и Груша.

Контрольный матч

20.07.2024. Тренировочная база "Оболонь"

"Оболонь" - "ЛНЗ" 2:0

Голы: Слободян 32, Груша 90

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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