Оболонь победила ЛНЗ в контрольном матче
Команды УПЛ проверяют свои силы
Фото: Оболонь
Продолжается подготовка команд УПЛ к новому сезону. В контрольном матче встретились участники чемпионата, "Оболонь" и "ЛНЗ".
В этой игре сильнее оказались "пивовары". 2 гола, по одному в каждом из таймов, обеспечили им победу. Отмечались Слободян и Груша.
Контрольный матч
20.07.2024. Тренировочная база "Оболонь"
"Оболонь" - "ЛНЗ" 2:0
Голы: Слободян 32, Груша 90
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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