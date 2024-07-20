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17-летний украинец подписал контракт с первой командой испанского Торрента

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Клуб из 4-лиги

17-летний украинец подписал контракт с первой командой испанского Торрента

Фото: Інстаграм Марка Шпири

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Испанский клуб "Торрент" объявил о подписании контракта с 17-летним украинцем Марком Шпирой. Соглашение рассчитано на 2 года.

Полузащитник находился в системе клуба, однако теперь будет тренироваться с основной командой и играть в U19. "Торрент" выступает в 4-м дивизионе Испании.

Также клуб отметил, что к украинцу проявляли интерес испанские и европейские команды.

Ранее Шпира занимался в детской команде "Барселоны" и академии "Патаконы", а также играл за юниорскую команду "Леванте".

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Источник:
Марк Шпіра
Опубликовал: Виктор Иванчук
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