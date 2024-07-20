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Кривбасс и Аль-Батаэх не определили победителя

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Команды разошлись миром

Кривбасс и Аль-Батаэх не определили победителя

Фото - Кривбас

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В предпоследнем спарринге украинский коллектив расписал ничью с середняком первенства ОАЭ. Бронзовый призер УПЛ мог открывать счет уже на 1-й минуте.

Большую половину контрольного поединка "красно-белые" имели преимущество, но им пришлось отыгрываться.

Это уже третья ничья в шести товарищеских встречах подопечных Вернидуба. В первой половине июля "Кривбасс" провел матчи против азербайджанского "Сабаха" (2:2) и "Янг Бойз" (2:2).

Товарищеский поединок. Муретинцы, Словения. Стадион NK STOJNCI
Кривбасс – Аль-Батаэх 1:1
Голы: Приходько, 73 – Рафаэль, 56
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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Сайт ФК
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 21:33
Игра прошла с подавляющим преимуществом Кривбасса.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 21:33
Игра прошла с подавляющим преимуществом Кривбасса.
Ответить
0
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