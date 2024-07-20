Кривбасс и Аль-Батаэх не определили победителя
Команды разошлись миром
Фото - Кривбас
В предпоследнем спарринге украинский коллектив расписал ничью с середняком первенства ОАЭ. Бронзовый призер УПЛ мог открывать счет уже на 1-й минуте.
Большую половину контрольного поединка "красно-белые" имели преимущество, но им пришлось отыгрываться.
Это уже третья ничья в шести товарищеских встречах подопечных Вернидуба. В первой половине июля "Кривбасс" провел матчи против азербайджанского "Сабаха" (2:2) и "Янг Бойз" (2:2).
Товарищеский поединок. Муретинцы, Словения. Стадион NK STOJNCI
Кривбасс – Аль-Батаэх 1:1
Голы: Приходько, 73 – Рафаэль, 56
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Источник:Сайт ФК
Опубликовал: Александр Симченко
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oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 21:33
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