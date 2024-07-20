Соседский спарринг. Александрия переиграла Ингулец

Участники УПЛ "Александрия" и "Ингулец" провели между собой контрольную игру. Матч между командами из одной области проходил на стадионе "Ника" в Александрии.

По договоренности, матч прошел в формате 4-х таймов по 30 минут. Добиться положительного результата удалось хозяевам. На их 2 забитых мяча "Ингулец" ответил лишь голом с пенальти.

Контрольный матч

20.07.2024. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" 2:1