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Соседский спарринг. Александрия переиграла Ингулец

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Сыграли в нестандартном формате

Соседский спарринг. Александрия переиграла Ингулец

Фото: Олександрія

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Участники УПЛ "Александрия" и "Ингулец" провели между собой контрольную игру. Матч между командами из одной области проходил на стадионе "Ника" в Александрии.

По договоренности, матч прошел в формате 4-х таймов по 30 минут. Добиться положительного результата удалось хозяевам. На их 2 забитых мяча "Ингулец" ответил лишь голом с пенальти.

Контрольный матч

20.07.2024. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Ингулец" 2:1

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Источник:
Інгулець
Опубликовал: Виктор Иванчук
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