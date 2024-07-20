Панасенко: История с задержками зарплаты в Днепре-1 была всегда и все о ней знали

Украинский полузащитник Сергей Панасенко вспомнил времена выступлений за "Днепр-1" и проблемы клуба с выплатами зарплаты.

- Если говорить о "Днепре-1", то как воспринимаете ситуацию с клубом?

- Непонятная ситуация, все было хорошо. Замечательные футболисты, коллектив и в один момент - клуба нет. Хотя еще в конце прошлого чемпионата ребятам обещали, что все будет, все выплатят и еврокубки также. Инвестор пропал вместе с деньгами. Теперь нет ни клуба, ни футболистов. Такой большой город, как Днепр, без футбольного клуба - это жесть.

- В период, когда вы выступали за "Днепр-1", были ли проблемы с выплатами?

- История с задержками зарплаты в "Днепре-1" была всегда и все о ней знали. Мы могли три месяца не получать зарплату, а потом сразу за два приходили средства. Или проходит два месяца - могут одну зарплату дать, по-разному. Мы понимали и все было солидно.

Когда я пришел, СК "Днепр-1" только возродился, или как правильно говорить. Русол тогда все делал на самом высоком уровне и когда я уходил и передо мной была определенная задолженность месяцев за четыре, то мне все выплатили. Может, с теми, у кого была высокая зарплата, и возникали определенные трудности, но у меня была зарплата средняя и все выполнили солидно, полный расчет со мной.

- Говорят, что во времена пребывания "Днепра-1" во Второй и Первой лиге Юрий Береза был больше приобщен к клубным делам. Вы с ним общались?

- Да, он несколько раз делал организованные выезды в свой ресторан на мясо. Знаю Юрия Николаевича и его сына Максима. Вот такой тимбилдинг он делал для команды.