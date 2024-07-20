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КМ. Оболонь - ЛНЗ 2:0. Видео голов и обзор спарринга

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Забивали только хозяева

КМ. Оболонь - ЛНЗ 2:0. Видео голов и обзор спарринга

Фото: Оболонь

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Сегодня состоялся контрольный матч между участниками УПЛ "Оболонью" и "ЛНЗ". Победу одержали "пивовары" со счетом 2:0. Таким образом, они взяли реванш за июньское поражение в спарринге с этой же командой.

Следующие товарищеские матчи команды сыграют 23-го июля. "ЛНЗ" проведет игру с "Ингульцом", а "Оболонь" имеет запланированный поединок с ФК "Чернигов".

Контрольный матч

20.07.2024. Тренировочная база "Оболонь". Буча

"Оболонь" - "ЛНЗ" 2:0

Голы: Слободян 32, Груша 90

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Контрольные матчи обзор матчей Оболонь (Киев) товарищеские матчи ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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