КМ. Оболонь - ЛНЗ 2:0. Видео голов и обзор спарринга
Забивали только хозяева
Фото: Оболонь
Сегодня состоялся контрольный матч между участниками УПЛ "Оболонью" и "ЛНЗ". Победу одержали "пивовары" со счетом 2:0. Таким образом, они взяли реванш за июньское поражение в спарринге с этой же командой.
Следующие товарищеские матчи команды сыграют 23-го июля. "ЛНЗ" проведет игру с "Ингульцом", а "Оболонь" имеет запланированный поединок с ФК "Чернигов".
Контрольный матч
20.07.2024. Тренировочная база "Оболонь". Буча
"Оболонь" - "ЛНЗ" 2:0
Голы: Слободян 32, Груша 90
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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