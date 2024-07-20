Ворскла одолела Минай в контрольном поединке
Судьбу матча решил один гол
Фото: ФК Ворскла
Команды провели спарринг в Закарпатской области. В середине первого тайма полтавский коллектив оформил минимальное преимущество. До финального свистка счет так и не изменился.
Подопечные Любеновича не одержали ни одной победы в четырех товарищеских встречах. Клуб уступил "Металлисту" (1:3) и "Карпатам" (1:3), а также расписал ничью с "Буковиной" (1:1).
В "Ворскле" ситуация диаметрально противоположная – 4 виктории в 4 поединках. В первой половине июля "зелено-белые" оказались сильнее "Буковины" (3:1), "Ужгорода" (1:0) и "Скалы 1911" (2:1).
Состав “Ворсклы”: Исенко, Черноморец, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Скляр, Челядин, Мякушко, Шкриель, Кане, Ковталюк
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