КМ. Рух - Хартберг 2:0. Видео голов и обзор матча
Завершают сборы
Фото: Рух
Львовский "Рух" сыграл последний товарищеский матч на словенских сборах. Спарринг-партнером выступил представитель австрийской Бундеслиги - "Хартберг".
Хотя и австрийцы дали достойный бой, забивать удавалось только футболистам украинской команды. 2:0 благодаря голам Ляха и Притулы в каждом из таймов. Итак, "Рух" прерывает серию из 5-ти поражений подряд на сборах в Словении.
Контрольный матч
Хартберг, Австрия. Штадион "Хартберг"
"Рух" - "Хартберг" 2:0
Голы: Лях, 24, Притула, 52
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Источник:Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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