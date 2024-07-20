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КМ. Рух - Хартберг 2:0. Видео голов и обзор матча

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Завершают сборы

КМ. Рух - Хартберг 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Рух

Новина українською

Львовский "Рух" сыграл последний товарищеский матч на словенских сборах. Спарринг-партнером выступил представитель австрийской Бундеслиги - "Хартберг".

Хотя и австрийцы дали достойный бой, забивать удавалось только футболистам украинской команды. 2:0 благодаря голам Ляха и Притулы в каждом из таймов. Итак, "Рух" прерывает серию из 5-ти поражений подряд на сборах в Словении.

Контрольный матч

Хартберг, Австрия. Штадион "Хартберг"

"Рух" - "Хартберг" 2:0

Голы: Лях, 24, Притула, 52

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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