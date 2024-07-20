Маркевич: Мое желание - чтобы футбол был во Львове на высоком уровне

Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал планирует ли брать паузу в тренерской карьере.

- Вас не устроили цели "Карпат" на текущий сезон. Будете отдыхать, или готовы возглавить амбициозные команду?

- Да ради Бога! Вы знаете мою жизненную позицию. Завтра играю за ветеранов "Карпат" против военных. Всегда стараюсь держать себя в форме.

В целом мое желание - чтобы футбол был во Львове на высоком уровне. Чтобы "Карпаты" доросли до уровня еврокубков.

У меня был очень хороший год. Мы, благодаря футболистам, тренерскому штабу, работникам базы и стадиона, решили основную задачу - вернулись в Премьер-лигу. Хотели, конечно, занять первое место в Первой лиге, но, видимо, рано расслабились. В том есть и моя вина, ведь 8 очков преимущества терять нельзя.