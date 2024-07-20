"Чтобы бразильцы из Шахтера поняли, против кого они играют и куда они попали": Панасенко - об эмоциональном исполнении гимна Украины
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Фото: #FCVR57
Полузащитник Сергей Панасенко рассказал о своем экспрессивном исполнении гимна Украины перед матчами.
- Откуда у вас такое воодушевление при исполнении Гимна Украины? Вдохновились итальянцами, которые также всегда вдохновенно поют собственный гимн?
- Нет, это началось еще со времен, когда играли вместе с Немчаниновым за "Верес" в Первой лиге. Потом уже в УПЛ была важная игра с "Шахтером", надо было ребят немного успокоить и я решил так спеть, чтобы бразильцы из "Шахтера" поняли, против кого они играют и куда они попали, что легко против "Вереса" не будет. Это попало на камеры и пошло, хотя делали это и раньше", - сказал Панасенко.
Сейчас игрок находится в поисках новой команды. Последним клубом был "Ингулец", с которым он выиграл Первую лигу.
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