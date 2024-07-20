Наконец-то все в сборе. Батагов присоединился к Олимпийской сборной Украины
Как и было запланировано
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Пресс-служба УАФ сообщает, что к лагерю Олимпийской сборной Украины присоединился защитник Арсений Батагов. Теперь коллектив Руслана Ротаня готовится к соревнованиям в полном составе.
Батагов уже провел тренировку с командой. Напомним, "Заря" согласилась отпустить игрока в сборную с условием, что тот проведет с луганчанами большую часть тренировочного сбора.
Первую игру на Олимпийских играх-2024 Украина сыграет против сборной Ирака. Матч состоится 24-го июля.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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