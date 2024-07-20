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Наконец-то все в сборе. Батагов присоединился к Олимпийской сборной Украины

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Как и было запланировано

Наконец-то все в сборе. Батагов присоединился к Олимпийской сборной Украины

Getty Images

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Пресс-служба УАФ сообщает, что к лагерю Олимпийской сборной Украины присоединился защитник Арсений Батагов. Теперь коллектив Руслана Ротаня готовится к соревнованиям в полном составе.

Батагов уже провел тренировку с командой. Напомним, "Заря" согласилась отпустить игрока в сборную с условием, что тот проведет с луганчанами большую часть тренировочного сбора.

Первую игру на Олимпийских играх-2024 Украина сыграет против сборной Ирака. Матч состоится 24-го июля.

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Олимпийская сборная Украины Арсений Батагов
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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