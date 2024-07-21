Фиаско Шахтера против команды АПЛ, Оболонь сильнее ЛНЗ и Яремчук без Суперкубка Бельгии. Главные новости за 20 июля

"Горняки" под руководством Марино Пушича провели свой очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. В частности, на этот раз действующий чемпион Украины встречался с представителем "Туманного Альбиона" - "Ипсвичем", который по результатам прошлой кампании поднялся в АПЛ. В итоге, "Шахтер" сыграл два тайма разными составами и проиграл. Судьбу поединка решил единственный мяч Сэма Морси.

Представители элитного украинского дивизиона провели между собой товарищескую игру. Встреча прошла на тренировочной базе "пивоваров", которые и одержали победу. Подопечные Валерия Иващенко провели по голу в каждом из таймов. Свои имена в протокол матча записали Слободян и Груша.

Пресс-служба УАФ сообщила, что к лагерю Олимпийской сборной Украины присоединился защитник Арсений Батагов. 22-летний центрбек уже успел провести тренировку в команде Руслана Ротаня. Сейчас "сине-желтые" готовятся к первому матчу Олимпийских игр 2024-го года, в рамках которого соперником нашей сборной выступит национальная команда Ирака.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В субботу состоялся поединок за Суперкубок Бельгии между "Брюгге" и "Рояль Унион" Сен-Жилуаз. Триумф праздновали последние, одержав победу со счетом 2:1. Примечательно, что украинец Роман Яремчук не участвовал в этой игре и даже не попал в заявку "сине-черных".

Команда Юрия Вернидуба продолжает подготовку к новому сезону УПЛ. В своем предпоследнем спарринге в Словении бронзовый призер прошлого первенства встречался с ФК "Аль-Батаэх". Криворожане первыми пропустили, но благодаря голу Приходько свели матч к ничейному результату. Эта ничья стала третьей в шести товарищеских встречах для "Кривбасса".

Как и подопечные Вернидуба, команда Виталия Пономарева готовится к новому сезону. Львовскому коллективу удалось прервать свою неудачную серию в товарищеских матчах. Это произошло благодаря победе над австрийским "Хартбергом". Триумф для "Руха" принесли забитые мячи Ляха и Притулы.