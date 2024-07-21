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Андрею Воронину - 45 лет: что вы знаете об экс-игроке сборной Украины? Квиз от UA-Футбол 

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Андрею Воронину - 45 лет: что вы знаете об экс-игроке сборной Украины? Квиз от UA-Футбол 

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июля исполняется 45 лет бывшему форварду "Байера", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрею Воронину.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру нападающего, пройдя наш квиз.

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