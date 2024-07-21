Андрею Воронину - 45 лет: что вы знаете об экс-игроке сборной Украины? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры форварда в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
21 июля исполняется 45 лет бывшему форварду "Байера", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрею Воронину.
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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру нападающего, пройдя наш квиз.
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