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Силы обороны ликвидировали за сутки 1100 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Силы обороны ликвидировали за сутки 1100 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 229 единиц техники.

В общем, потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 566 710 (+1100) человек,
  • танков ‒ 8266 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15963 (+46) ед,
  • артиллерийских систем – 15586 (+44) ед,
  • РСЗО – 1121 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 896 (+1) ед,
  • самолетов – 362 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12402 (+52),
  • крылатых ракет ‒ 2401 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21036 (+68) ед,
  • специальной техники – 2616 (+9).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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