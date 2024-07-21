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Силы ПВО ночью сбили 35 из 39 шахедов РФ

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Также удалось противостоять вражеским ракетам

Силы ПВО ночью сбили 35 из 39 шахедов РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ночью с 20 на 21 июля Украина подверглась очередной атаке с воздуха от России.

РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области.

Кроме этого Россия применила 39 ударных БпЛА типа Shahed по трем направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск (обе – РФ), Крым (оккупированные территории).

“Во время ночной атаки радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение воздушных целей более чем в 10 областях Украины. К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных Сил.

Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА "Shahed - 131/136". Также благодаря активному противодействию вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях”, – отметил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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