Карпаты, кроме долгов старого образца клуба, могут претендовать и на бонусы – юрист

Футбольный юрист и адвокат Илья Скоропашкин раскрыл тонкости дела "Карпат", в котором текущий львовский клуб (2021) признали правопреемником того, что был создан в 1963 году.

“ – “Карпаты” признали решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому они являются правопреемником ранее распущенных “Карпат”, и теперь они должны выплатить задолженность одному из эксигровцев львовского клуба. Станет ли это прецедентом для других бывших футболистов перед которыми старые долги?

– Да, конечно, это прецедент для кредиторов клуба. Но здесь есть нюансы. Учитывая, что срок исковой давности в футболе установлен в пределах двух лет, обратиться с первичными требованиями к клубу по старым долгам можно только в пределах этого срока. Это касается и вступивших в силу первичных требований о выплате задолженности, и требований об исполнении решений органов футбольного правосудия.

– А Коломойский, по слухам, имеет долю в 25 млн дол. в старых “Карпатах”, сможет по этой схеме претендовать на их возмещение?

– В этом случае предусмотрено правопреемство только по футбольным долгам: перед игроками, тренерами, клубами и другими субъектами футбола, к которым названное вами лицо не относится.

– А Диминский, Смалийчук?

– Аналогично.

– Что означает это решение Лозанны для СК "Днепр-1", "Металлиста", "Металлиста 1925"? Им бояться?

– Все индивидуально и все в пределах сроков исковой давности.

– Какие "плюшки" "Карпаты" могут получить за погашение долгов? Выплаты за воспитанников – Гуцуляка, Хланя или того же Сикана, какие-то коэффициенты УЕФА…

– Да, футбольный клуб – правопреемник получает право на получение платежей солидарности за своих питомцев и другие преференции, на которые имел право его предшественник”, – сказал Скоропашкин.