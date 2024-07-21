Колос разгромил Верес в первом спарринге дня
Будет ответная игра
Фото: Колос
В Буче состоялся товарищеский матч между "Колосом" и "Вересом". Отметим, что сегодня вечером эти команды проведут между собой еще одну игру, поэтому тренеры могут задействовать максимум игроков.
В первом поединке ковалевцы не оставили шансов сопернику. Красивый автогол Вовченко подкрепил своим дублем Гусол - 3:0. "Ответный матч" начнется в 18:00.
Контрольный матч
г. Буча (Киевская обл.), стадион "Центральный". 21.07.2024;
"Колос" (Ковалевка) - "Верес" (Ровно) - 3:0
Состав "Колоса": Пахолюк (Биценко, 65) - Кукош, Шершень, Бойко, Ильин (К), Гагнидзе, Харатин, Третьяков (Алефиренко, 46), Гусол, Денисенко, Салабай
Состав "Вереса": Когут (Ющишин), игрок на просмотре (Гакман), игрок на просмотре (Козубенко), Вовченко, Протасевич, Баран, Клец, Свитюха, Ковалюк, Годя, Гайдучик
Голы: Вовченко (аг) 9', Гусол 31', 90'
Популярное сейчас
- Жена Усика отреагировала на убийство украинского общественного деятеля Фарион. Фото
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
- Фиаско Шахтера против команды АПЛ, Оболонь сильнее ЛНЗ и Яремчук без Суперкубка Бельгии. Главные новости за 20 июля
- Зеленский: Горячая фаза войны может закончиться до конца года
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Карпаты, кроме долгов старого образца клуба, могут претендовать и на бонусы – юрист