Колос разгромил Верес в первом спарринге дня

В Буче состоялся товарищеский матч между "Колосом" и "Вересом". Отметим, что сегодня вечером эти команды проведут между собой еще одну игру, поэтому тренеры могут задействовать максимум игроков.

В первом поединке ковалевцы не оставили шансов сопернику. Красивый автогол Вовченко подкрепил своим дублем Гусол - 3:0. "Ответный матч" начнется в 18:00.

Контрольный матч

г. Буча (Киевская обл.), стадион "Центральный". 21.07.2024;

"Колос" (Ковалевка) - "Верес" (Ровно) - 3:0

Состав "Колоса": Пахолюк (Биценко, 65) - Кукош, Шершень, Бойко, Ильин (К), Гагнидзе, Харатин, Третьяков (Алефиренко, 46), Гусол, Денисенко, Салабай

Состав "Вереса": Когут (Ющишин), игрок на просмотре (Гакман), игрок на просмотре (Козубенко), Вовченко, Протасевич, Баран, Клец, Свитюха, Ковалюк, Годя, Гайдучик

Голы: Вовченко (аг) 9', Гусол 31', 90'