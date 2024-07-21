  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Виталий Вернидуб: Идет планомерная работа. Кривбасс выходит на свой пик
В тренде

Виталий Вернидуб: Идет планомерная работа. Кривбасс выходит на свой пик

Общие новости

Сборы подходят к завершению

Виталий Вернидуб: Идет планомерная работа. Кривбасс выходит на свой пик

fckryvbas.com

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб дал оценку пятому контрольному матчу команды на сборах против "Аль-Батаи" из ОАЭ (1:1).

- Виталий Юрьевич, контрольный матч получился информативным?

- Спаррингом довольны. Все ребята неплохо отработали, проанализируем эту игру и будем делать выводы. К сожалению, выиграть сегодня не удалось, но это на сборах не самое главное. Важнее то, что мы создаем моменты. Вот и сегодня было очень много шансов для взятия ворот, но немного подвела реализация. Будем над этим работать, чтобы исправить некоторые ошибки в завершающей стадии атаки.

- Соперник из ОАЭ - экзотической страны. Спарринг пойдет нам на пользу?

- Каждая игра для нас важна. Потому что мы получаем информацию, с которой работаем в дальнейшем. Соперник - хорошая команда, хорошо обученная. Демонстрирует скоростной футбол, играет на переходных фазах. В чемпионате Украины много команд, которые играют в похожем стиле, по такой схеме.

- Впереди - последний спарринг, и "Кривбасс" возвращается домой. Можно ли уже подводить определенные итоги сборов?

- Мы довольны. Идет планомерная работа. Команда выходит на свой пик. Потихоньку отходим от нагрузок, и уже начали подготовку к первым соперникам в сезоне. Это очень важно. Все наши соперники в новом сезоне будут мотивированы, чтобы дать "Кривбассу" сопротивление, бронзовому призеру УПЛ.

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Верес 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Приходько: Мы имеем беспроигрышную серию на сборах, и это приятно
yellow-arrow
Коноплянка: Мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал
Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
21.07.2024 в 17:08
Виталик, мы же друзья и я тебя могу так называть, ждём с кубком УЕФА, Кубрик и чемпионством Украины.
Ответить
0
3
Вернуться к новостям
Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
21.07.2024 в 17:08
Виталик, мы же друзья и я тебя могу так называть, ждём с кубком УЕФА, Кубрик и чемпионством Украины.
Ответить
0
3
tekutiev (донецк,Украина)
21.07.2024 в 17:20
отсосёшь по полной программе.кубок УЕФА будет стоять на подоконнике в твоей палате на дурке
Ответить
2
0
oda1979 (Запорожье)
21.07.2024 в 17:44
Сосать будешь тупой ты и твой давно уже нешахтер. Убл@док даунб@совец
 
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости