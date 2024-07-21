Виталий Вернидуб: Идет планомерная работа. Кривбасс выходит на свой пик

Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб дал оценку пятому контрольному матчу команды на сборах против "Аль-Батаи" из ОАЭ (1:1).

- Виталий Юрьевич, контрольный матч получился информативным?

- Спаррингом довольны. Все ребята неплохо отработали, проанализируем эту игру и будем делать выводы. К сожалению, выиграть сегодня не удалось, но это на сборах не самое главное. Важнее то, что мы создаем моменты. Вот и сегодня было очень много шансов для взятия ворот, но немного подвела реализация. Будем над этим работать, чтобы исправить некоторые ошибки в завершающей стадии атаки.

- Соперник из ОАЭ - экзотической страны. Спарринг пойдет нам на пользу?

- Каждая игра для нас важна. Потому что мы получаем информацию, с которой работаем в дальнейшем. Соперник - хорошая команда, хорошо обученная. Демонстрирует скоростной футбол, играет на переходных фазах. В чемпионате Украины много команд, которые играют в похожем стиле, по такой схеме.

- Впереди - последний спарринг, и "Кривбасс" возвращается домой. Можно ли уже подводить определенные итоги сборов?

- Мы довольны. Идет планомерная работа. Команда выходит на свой пик. Потихоньку отходим от нагрузок, и уже начали подготовку к первым соперникам в сезоне. Это очень важно. Все наши соперники в новом сезоне будут мотивированы, чтобы дать "Кривбассу" сопротивление, бронзовому призеру УПЛ.